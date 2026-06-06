人生を変えたい。そう思ったことはないだろうか。今のままでは物足りない。もっと成長したい。けれど現実には、何から手をつければいいのかわからない。いきなり大きな挑戦なんてできないし、失敗も怖い。結局、何も変えられないまま時間だけが過ぎていく。

しかし815社・17万3000人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏は、小さな習慣によって周囲の信頼を得て、人生を変えるチャンスを得ることが可能だと言う。たとえば「資料作成」。多くの人は「丁寧に資料を作り込み、完璧に仕上げてから提出する」ことが正しいと考えるが、越川氏はその姿勢がかえって評価を下げていると指摘する。

では、どうすればいいのか。「もっと早く知りたかった」「大学生の娘に渡しました」などの声が集まる同氏の著書 『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』 （ダイヤモンド社）から紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

仕事ができない人の「資料作成」の習慣

資料は、ちゃんと仕上げてから出すべき。

中途半端な状態で見せるのは失礼だ。

そう思って、ギリギリまで手元で作り込む。

何度も見直し、完璧に近づけてから提出する。

一見、誠実で丁寧な仕事に見える。

だがその結果、方向性がズレたまま進み、大きな差し戻しを受けてやり直しになる。

「もっと早く見せてくれればよかったのに」

そう言われた経験はないだろうか。

実はこの「完成してから出す」という姿勢こそ、仕事が遅くなる人の典型的なパターンである。

うまくいく人は「20％の段階」で見せている

一方で、職場で信頼され、評価される「一流」たちは、まったく別の行動をとる。

『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』という本には、こう書いてある。

19社で調査したところ、会社から期待されている人たちの33％が、提案書の初期バージョンを社内クラウドにアップしていることがわかりました。

「まず方向性だけ見てください」と言って、進捗20％程度の段階で上司や顧客に見せているのです。

一般社員で実践している人は5％未満でしたから、ここにも有意な差が見て取れます。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より

早く見せることは、手抜きではない。

ズレを小さいうちに修正するための行動だ。

さらに、この習慣は結果にも直結する。

この習慣を2万3,000人で実践したところ、差し戻し（作り直しを指示）される確率が74％減ることが判明しました。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より

資料の早期共有をおこなうことで、フィードバックを得られる確率が62％上がるというデータも得られました。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より

最初から完璧を目指した提案書よりも、早期共有によって指摘を受けた提案書の方が、採用率が19％も高いという結果が出ています。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より

完成してから出す姿勢を貫こうとする完璧主義は、ときにチャンスを逃す原因になる。

仕事ができる人たちは提案書を完成品としてではなく、意見を集める道具として作ることで、仕事の質とスピードを結果的に高めていたのだ。

『会社から期待されている人の習慣115』には、周囲の信頼を得て、人生を変えるチャンスをつかむための115の習慣が収められている。

「私はもっと評価されていいはず」と感じている人は、多くの気づきが得られるだろう。

（本稿は、書籍 『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』 の一部を引用したオリジナル記事です）

【訂正】記事初出時より、記事のタイトルを以下のように修正しました。

修正前「「人生がうまくいく人」が必ずやっている“資料作成の習慣”・ワースト1」→修正後「「人生がうまくいく人」が必ずやっている“資料作成の習慣”・ベスト1」

（2026年6月5日11:10 書籍編集局）

越川慎司（こしかわ・しんじ）

株式会社クロスリバー 代表取締役社長

日系通信会社や外資ベンチャーなどを経て2005年にマイクロソフト米国本社へ入社。その後、日本マイクロソフトの役員としてExcelやPowerPointなどの事業責任者を務める。2017年には週休3日・複業を実践する会社、株式会社クロスリバーを設立し、800社以上の働き方改革を支援。年300回以上提供する企業向けオンライン講座の受講者満足度は平均96％、行動に移す受講者は95％以上。著書は『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（クロスメディア・パブリッシング）や、『AI分析でわかった トップ5%社員の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）など33冊、累計130万部。NHK、TBS、テレビ東京、PIVOT、NewsPicksやReHacQなどメディア出演多数。