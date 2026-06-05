例えば新卒で入社してきた新人と会話していると、ジェネレーションギャップに驚かされる時がある。そんな若い人との付き合いでのあるあるを描いた作品「最近の若い子にビックリした事あるある」（作：イッヌさん）がSNSで注目を集めている。



【漫画】「最近の若い子にビックリした事あるある」を読む

年齢が10歳以上離れている新入社員は、自身の若い頃に一世風靡したようなアイドルを知らない可能性がある。例えば木村拓哉がアイドルグループ・SMAPのひとりだったことを知らず、映画やドラマに出演している俳優と認識していることも。



またスマートフォンの普及により、固定電話の使い方が分からないという若い人も存在しているようだ。もしかしたらスマートフォン以前に普及していた携帯電話（通称ガラケー）も操作できない可能性がある。



そして仕事での連絡をメッセージアプリでおこなっている時も『あるある』がある。それは若い新入社員が上司からの業務連絡を受けた時、返事を送る代わりにスタンプでリアクションだけを残すことだ。



読者からは「FAXも分からなさそう」や「ちゃんとした若い人もいるけどね」など、さまざまな声があがっている。そんな同作について、作者のイッヌさんに話を聞いた。



ー同作に描かれていることは本当に体験された出来事ですか？



その通りです。



ここに描かれているエピソードは、実際に自分が働いている現場で起きた事なので衝撃的でした。



ー読者の反応や共感について意識されていることはありますか？



より共感してもらえるように日々の日常によくあることを意識して書いています。そして時事ネタを多めにしています。



基本的には毎日の仕事や生活で疲れて帰ってきた時にクスっと笑えたり、「わかるー！」と共感してもらえたら嬉しいと思っています。



（よろず～ニュース特約ライター・夢書房）