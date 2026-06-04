5月は8HR＆OPS.937の活躍

MLB機構は3日（日本時間4日）、5月の月間最優秀選手（MVP）や最優秀新人などの各賞を発表した。ホワイトソックスの村上宗隆が自身初の月間最優秀新人賞を受賞。映えある名誉から数分後、球団公式X（旧ツイッター）が公開した祝福画像が話題を呼んでいる。

メジャー1年目の村上は3・4月に12本塁打をマーク。5月もアーチを量産し、打率.244、8本塁打18打点、OPS.937の活躍で月間最優秀新人に選ばれた。月末には右足を負傷して戦線を離れたが、圧倒的な活躍が評価された形だ。

アワードは日本時間深夜0時過ぎに発表されると、その数分後、ホワイトソックスの球団Xは「それこそが、ムネ・マニアと呼ばれる理由だ」として1枚の画像を添えた。ホワイトソックスの白のホームユニホームを着た村上が、力強いスイングを披露。背景には打球を見送って恍惚とした表情を浮かべる場面や、笑顔を見せる場面が配置されている。

故障離脱中に届いた村上の朗報。球団公式SNSにはファンからの激励の声が寄せられた。「早く復帰することを」「ムネ」「本当に素晴らしいことだ！」「大好きだ」「ムネ会えなくて寂しいよ」「ムネを心から愛してる」「5月はムネの月だった」「最高のモンスターだ」と反響が殺到した。（Full-Count編集部）