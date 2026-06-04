すき家、牛丼と相性抜群のサイドメニュー「とん汁みそらーめん」登場 - 期間限定
牛丼チェーン店「すき家」は6月4日より、牛丼と相性抜群のサイドメニュー「とん汁みそらーめん」を期間限定で販売している。
すき家「とん汁みそらーめん」(360円)
「とん汁みそらーめん」は、定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた、すき家ならではの一杯。2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに。手頃なサイズながら、しっかりとした満足感を得られる一杯となっている。価格は360円。
すき家「牛丼(並盛)+ とん汁みそらーめんたまごセット」(850円)
また、お得なセット「とん汁みそらーめんたまごセット」や「とん汁みそらーめんおしんこセット」も用意されている。価格は、牛丼並盛とセットにした場合で850円。
すき家「とん汁みそらーめん」(360円)
「とん汁みそらーめん」は、定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた、すき家ならではの一杯。2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに。手頃なサイズながら、しっかりとした満足感を得られる一杯となっている。価格は360円。
すき家「牛丼(並盛)+ とん汁みそらーめんたまごセット」(850円)
また、お得なセット「とん汁みそらーめんたまごセット」や「とん汁みそらーめんおしんこセット」も用意されている。価格は、牛丼並盛とセットにした場合で850円。