1958年ごろから彦根城内唯一の売店として営業を続けてきた「鐘の丸売店」。散策の合間の休憩場所として、また、市のキャラクター「ひこにゃん」のオリジナルグッズが買える店として親しまれてきました。

しかし土地などを所有する市が建物の老朽化などを理由に立ち退きを要請。売店側が求めに応じ、5月末が最終営業日となりました。

（東京から）「ちょっと寂しいですね。なんとかならなかったのでしょうか」

そして迎えた営業終了の時間。

（鐘の丸売店・三代目店主 新村純基さん）「鐘の丸売店、本日で営業終了いたします、68年間ありがとうございました」

（客）「こちらこそありがとうございました」

多くのファンに見守られながら、約70年の歴史に幕を下ろしました。

（鐘の丸売店・三代目店主 新村純基さん）「最後の日もたくさんのお客さんに来ていただいて、本当にスタッフ一同感謝の気持ちでいっぱいです」

店主は別の場所で営業を再開したいとしています。

一方、ひこにゃんは今年4月に20周年を迎え全国ツアーの開催を決定！今年度中に全国をまわるということです。