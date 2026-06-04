賀来賢人、「すげぇな、この人」と思った俳優明かす 「筋が通ってる」と絶賛
俳優の賀来賢人（36）が、30日に公開された柄本時生のYouTubeチャンネルに出演。「すげぇな、この人」と思った俳優を明かした。
【写真】「すげぇな、この人」賀来賢人が絶賛した穂志もえか
動画では、賀来と柄本が車に乗ってトークを展開。5日に公開された賀来がプロデューサーを務めた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が話題に上った。
この作品で主演を務める穂志もえか（30）について、賀来は配役を決める中で「言葉がなくても成立する人がいい」として、『SHOGUN 将軍』などを見て知っていた穂志の名前が挙がったことを明かした。
そんな穂志について賀来は「超ギャンブラーだと思う。今の日本の女優さんとはちょっと違うかも。久々に『すげぇな、この人』と思った」と話した。その理由については「めちゃめちゃ気合入っている。筋が通ってる」と絶賛していた。
【写真】「すげぇな、この人」賀来賢人が絶賛した穂志もえか
動画では、賀来と柄本が車に乗ってトークを展開。5日に公開された賀来がプロデューサーを務めた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が話題に上った。
この作品で主演を務める穂志もえか（30）について、賀来は配役を決める中で「言葉がなくても成立する人がいい」として、『SHOGUN 将軍』などを見て知っていた穂志の名前が挙がったことを明かした。
そんな穂志について賀来は「超ギャンブラーだと思う。今の日本の女優さんとはちょっと違うかも。久々に『すげぇな、この人』と思った」と話した。その理由については「めちゃめちゃ気合入っている。筋が通ってる」と絶賛していた。