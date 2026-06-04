賀来賢人 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の賀来賢人（36）が、30日に公開された柄本時生YouTubeチャンネルに出演。「すげぇな、この人」と思った俳優を明かした。

【写真】「すげぇな、この人」賀来賢人が絶賛した穂志もえか

　動画では、賀来と柄本が車に乗ってトークを展開。5日に公開された賀来がプロデューサーを務めた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が話題に上った。

　この作品で主演を務める穂志もえか（30）について、賀来は配役を決める中で「言葉がなくても成立する人がいい」として、『SHOGUN 将軍』などを見て知っていた穂志の名前が挙がったことを明かした。

　そんな穂志について賀来は「超ギャンブラーだと思う。今の日本の女優さんとはちょっと違うかも。久々に『すげぇな、この人』と思った」と話した。その理由については「めちゃめちゃ気合入っている。筋が通ってる」と絶賛していた。