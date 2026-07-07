イランで前の最高指導者ハメネイ師の国葬が続く中、ホルムズ海峡イラン側が船舶を攻撃したと複数のメディアが報じています。【映像】イラン革命防衛隊が商船2隻にミサイル攻撃アメリカのニュースサイト「アクシオス」は7日、当局者の話として、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を通過する商船2隻に対して、ミサイルを発射したと報じました。2隻とも重大な被害を受けましたが、死傷者は出ていないとしています。攻撃を受