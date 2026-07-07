6日、宮城県警岩沼署は威力業務妨害の疑いで、宮城県仙台市および名取市に住む15～16歳の男子高校生4人を書類送検した。 この男子高校生らは5月8日20時過ぎ、名取市内の交番に爆竹を投げて破裂させ警察の業務を妨害したという。 警察庁、75歳以上のドライバーの運転技能検査見直しを検討検査なしのドライバーより事故件数2倍以上 報道などによると、書類送検された男子高校生らは警察官の反応を面白がる