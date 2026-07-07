7日の国債市場で、長期金利の指標となる新発10年債（383回債、表面利率2.7％）の利回りが上昇し、一時2.850％を付けた。日本相互証券によると、1997年5月以来、約29年ぶりの高水準。高市政権が進める積極財政政策への懸念から、国債が売られて利回りが上昇した。市場では、政府が策定を進める経済財政運営の「骨太方針」が日銀の利上げをけん制する内容と受け止められている。インフレへの日銀の対応が後手に回るとの不安も長