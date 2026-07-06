7月4日と5日、歌手・Ado（23）が神奈川県・日産スタジアムで『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』を開催した。「5月、AdoさんはXでの告知で《色々考えましたが、いい加減私は私と向き合わなければならないなと思ったのです。また1つ、知らない未来へ進みましょう》とつづっていました。その決意が滲む言葉に、初の“顔出し”ライブになるのではとファンたちの期待が高まっていましたね」（スポーツ紙記者）Adoは’17年頃から動画サイト