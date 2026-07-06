アニメや特撮などを配信する「バンダイチャンネル」にサイバー攻撃をし業務を妨害したとして、15歳の少年が逮捕されたことが分かりました。少年は「ChatGPT」を使ってプログラムを作り、犯行を繰り返していたということです。捜査関係者によりますと、偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは埼玉県所沢市の高校1年の少年（15）です。少年は中学3年だった去年（2025年）11月、動画配信サービス「バンダイチャンネル」のサーバーに不正