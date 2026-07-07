7月1日に「文春オンライン」が報じた橋本愛（30）に対する佐藤二朗（57）の“ハラスメント疑惑”。夫婦役で共演した4月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影中に発生したトラブルだが、双方の主張は真っ向から対立している。「文春」によれば、佐藤が撮影現場で、橋本にアドリブでボディタッチをしたことがきっかけだったという。「橋本さんは過去のハラスメント被害でトラウマを抱えていたことから、撮影中の身体接触