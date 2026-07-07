タレント・清水あいり（33）が7日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、まさかの“OK宣言”をした。清水は「テレビ朝日『くりぃむナンタラ』『先輩のお願いなんで選手権』出演させていただきました…!」と報告。ドッキリ企画でスタッフから「丸刈りにしてほしい」と依頼されるシーンがあったが、清水はまさかの快諾をし、共演者をざわつかせていた。この件について「過去に別のお仕事で『ラーメンマンの髪型にしたい』って