きのう、大阪市内で、愛知県警が逮捕状を取り、任意で話を聴こうとした男性が突然、逃げ出しました。逃走からまる一日が経ちますが、男性の行方は分かっていません。警察によりますと、きのう午後4時すぎ、大阪市都島区にある大阪拘置所の近くで、愛知県警の捜査員が拘置所から出てきた男性に対して任意で話を聴こうと声をかけたところ、男性が突然、逃げ出しました。男性は近くを流れる川に飛び込んで泳いだあと、陸に上がり車に