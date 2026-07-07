住宅ローンの固定金利などに影響する長期金利の上昇がきょうも止まらず、一時2.85%まで上昇しました。およそ30年ぶりの高い水準です。債券市場では、日本の10年物国債の利回りが一時2.85%をつけました。1996年以来、およそ30年ぶりの水準となりました。長期金利は先週2.81%をつけたばかりで、急ピッチでの上昇が続いています。背景にあるのは、高市総理のもとでの金融政策や財政政策への懸念です。政府が先週まとめた「骨太の方針