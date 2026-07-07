4月期に放送されたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）でダブル主演を務めた橋本愛（30）とのトラブルを『週刊文春』に報じられた佐藤二朗（57）。【写真を見る】「もうこれ以上は我慢できません」報道を受けて佐藤二朗がXに投稿した内容。ドラマ「夫婦別姓刑事」での橋本愛との共演シーンほか同誌によると、橋本への身体接触の制限が出る可能性が関係者間で共有されていたが、佐藤本人には伝えられないまま、撮影がスター