トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米政府は、子どもの資産形成を支援する税制優遇制度「トランプ口座」を始めた。口座開設は18歳未満が対象で、このうちトランプ大統領の2期目の在任期間とほぼ同じ2025年1月〜28年12月の間に生まれた赤ちゃん1人につき、千ドル（約16万円）を投資原資として支給することが目玉。トランプ氏は6日、ホワイトハウスで記者団に「50万人超の口座に千ドルずつ入金した」と発表し