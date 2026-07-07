立花孝志被告元兵庫県議に対する名誉毀損の罪で昨年11月に起訴され勾留中の政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志被告（58）側が神戸地裁に保釈を請求し、却下されたことが7日、地裁への取材で分かった。被告側は昨年12月にも請求を退けられており、保釈を認めない判断は少なくとも2回目となる。地裁によると却下は7日付で、申請日は明らかにしていない。罪証隠滅の恐れがあるかどうかなどに関し、条件を満たさないと判断