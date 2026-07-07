白衣姿でおなじみの健康アプリ「あすけん」のAI栄養士・未来さん （C）oricon ME inc.オリコンニュース

あすけんのAI栄養士「未来（みき）」さん、七夕に浴衣姿で本名を訴える

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 健康管理アプリ『あすけん』公式Xが7日、七夕イラストを投稿した
  • AI栄養士の正式名「未来（みき）」を知らなかったユーザーから驚きの声が続出
  • 浴衣姿の披露も好評で「これで名前を覚えました」といったコメントも寄せられた
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