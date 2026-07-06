神宮球場を本拠地とする東京ヤクルトスワローズの宿命か。隣接するMUFGスタジアム（国立競技場）でおこなうMrs. GREEN APPLE（以下「ミセス」）ライブ開催日と試合日の “かぶり” に、さまざまな声が寄せられている。「7月4日と5日、神宮球場でおこなわれたヤクルト対DeNA戦が、MUFGスタジアムで開催中のミセスのライブの花火演出で、2試合連続で中断となったのです」（スポーツ紙記者）まずは4日。1度めの花火は7回終了直後