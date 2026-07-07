人気情報番組「王様のブランチ」（TBS系列）で、レポーターとして長く活躍したタレント・鈴木あきえさん（39歳）。元気で明るい姿でおなじみの彼女も、先日第3子を出産。2人の時の方が大変だったと語る彼女だが、芸能活動と育児をどう両立させているのか。本人を直撃した。◆3人育児で身についた“諦め”――今年2月に3人目のお子様を出産、おめでとうございます。率直に3人の子育てって、忙しすぎませんか？鈴木：物理的にやるこ