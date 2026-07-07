2025年11月、横浜市の山下公園近くの海で上半身だけの遺体が見つかった事件で、遺体は都内に住む中国籍の女性と判明しました。この事件は2025年11月、横浜市中区の山下公園で上半身のみの女性の遺体が海に浮いた状態で見つかったものです。警察によりますと、女性は東京・大田区に住む中国籍のアルバイト・于小芳（ウ・ショウホウ当時45）さんと判明したということです。于さんの関係者から「連絡がとれない」と情報提供があり、DN