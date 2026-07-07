７日、任蔵村の土砂崩れ現場で救援活動にあたる甘粛消防救援機動総隊の隊員。（隴南＝新華社配信）【新華社隴南7月7日】中国甘粛省隴南市宕昌（とうしょう）県の任蔵村で7日午前6時56分（日本時間同7時56分）ごろ、土砂崩れが起き、33人が生き埋めになった。同11時までに17人が救出され、救援活動は現在も続いている。７日、任蔵村の土砂崩れ現場で救援活動にあたる救助隊員ら。（隴南＝新華社配信）７日、任蔵村の土砂崩れ現場