6年前、茨城県古河市の介護老人保健施設で入所者2人を殺害したなどの罪に問われていた元職員の女の裁判で、水戸地裁は7日、懲役20年の実刑判決を言い渡しました。介護老人保健施設の元職員・赤間恵美被告は2020年、入所していた鈴木喜作さんと吉田節次さんに注射器のシリンジを使って点滴のチューブに空気を注入し、殺害したなどの罪に問われていました。7日の判決で、水戸地裁は赤間被告に対し、懲役20年の実刑判決を言い渡しまし