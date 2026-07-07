7日朝、滋賀・甲賀市の住宅街で道路や住宅の敷地などが約80メートルにわたって崩れました。消防や警察によりますと、午前7時過ぎ、甲賀市信楽町で住民から「崖が崩れている」と通報がありました。市道や住宅の敷地、調整池ののり面などが約80メートルにわたって崩れ、電柱が倒れたり水道管が壊れたりしたということです。けが人はいませんでした。6日までの3日間、雨が降り続いていましたが、警報や避難指示などは出ていませんでし