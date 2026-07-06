「騒動がここまで広がってしまったそもそもの原因として、番組プロデューサーが佐藤さん本人に事前の説明をきちんと行わなかったことを指摘する声は少なくありません」（フジテレビ関係者）7月1日、「文春オンライン」で、橋本愛（30）とのW主演ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影中“ハラスメント行為”があったと報じられた佐藤二朗（57）。「文春」によると、撮影現場で、佐藤によるアドリブでのボディタッチに橋本