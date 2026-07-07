１９９０年代にＮＨＫＥテレ「おかあさんといっしょ」に出演していた速水けんたろう、茂森あゆみ、佐藤弘道、松野ちかが、８月１５日に放送される「ＮＨＫ夏の音楽祭うたであえたら２０２６」（総合・後６時５分）で共演することが７日、発表された。４人そろってのステージは９９年以来、２７年ぶりとなる。４人はＥテレの名曲を届ける企画「ＴｈｅＷａｋｅｙＳｈｏｗプレゼンツＥテレソングパーティー！」に登場す