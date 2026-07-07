共同記者会見に臨むインドのモディ首相（左）とインドネシアのプラボウォ大統領＝7日、ジャカルタ（ロイター＝共同）【ジャカルタ共同】インドのモディ首相は7日、インドネシアの首都ジャカルタでプラボウォ大統領と会談し、インドがロシアと共同開発した超音速巡航ミサイル「ブラモス」の供給で合意した。双方による重要鉱物の開発でも基本合意した。大統領府が明らかにした。中国の影響力拡大を念頭に連携を強化する。インド