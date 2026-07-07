ANA（全日本空輸）は7日、公式Xを通じ、「7月1日より身の回り品のサイズが明確化されました」と案内した。【画像】ANAが明確化機内持ち込み手荷物・身の回り品のサイズ定期航空協会が策定した業界統一ガイドラインを踏まえ、国内線・国際線の機内持ち込み「身の回り品」のサイズを明確化したもの。「身の回り品（ハンドバッグ・ショルダーバッグなど）のサイズは、前の座席の下に収納できる大きさ、かつ『40cm×30cm×20cm