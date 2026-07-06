7月1日に報じられた、佐藤二朗と橋本愛の間に起きたトラブル。夫婦役として共演した4月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）撮影中のできごとだったとされ、トラブルの発端となったシーンがSNSで拡散される事態となっている。「週刊文春」の報道によると、撮影をめぐって、佐藤から橋本に対しキャリアを否定するような発言があり、フジテレビが調査を依頼した外部弁護士により「深刻なハラスメント」に該当したと伝えられた