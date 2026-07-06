Hey! Say! JUMPの山田涼介（33）が主演を務める新ドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）が7月5日にスタートした。原作は、第23回『このミステリーがすごい！』大賞の文庫グランプリを受賞した松下龍之介氏による同名小説。ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨が、失踪した義妹とDNA鑑定で完全一致するという衝撃的な謎から幕を開けるミステリー作品だ。「山田さんは遺伝子学を学ぶ大学院生の主人公を演じます。白石聖さん（