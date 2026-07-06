俳優・佐藤二朗をめぐる“ハラスメント騒動”が波紋を広げるなか、俳優・山田孝之が過去に語っていたフジテレビへの“苦手意識”が、あらためてSNSで注目を集めている。「山田さんは2023年12月17日放送の『まつもtoなかい』（フジテレビ系）に出演しました。番組冒頭、厳しい表情で登場すると、『今日は先輩お2人に、どうしても相談したいことがあって来た』と切り出し、『テレビが、というか、フジテレビが得意じゃない』と告白