「"エースニキ"は大阪に住んでいて、いつもは大阪から店に通っていました。ですが、事件のときはホテルを取って神戸に来ていた。どうやらAちゃんは『いいホテルをとったから、泊まらないか』と誘われていたようです」（常連客の証言）【写真を見る】「現ナマ片手に...」心中を図ったとみられる”エースニキ”こと壺坂諒さん（33）6月28日、失血死で亡くなった神戸市・福原の風俗店に勤務していたAさん（33）と常連客の壺坂諒さん