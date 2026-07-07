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中川翔子 双子の子育て奮闘記、二人同時に泣き出した時の秘技

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 中川翔子が7日放送の「踊る！さんま御殿！！」に出演し双子育児を語った
  • 昨年9月に生まれた二卵性双生児の男の子2人が同時に泣くことが多いという
  • 独自の「タンデム抱っこ」「メゾネット抱っこ」を編み出したと明かした
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