7月1日に「文春オンライン」で報じられた俳優・佐藤二朗（57）による、女優・橋本愛（30）に対する“ハラスメント疑惑”騒動。佐藤サイドは報道に対して真っ向から反論し、橋本に対するバッシングも過熱するなか、ある“当事者”が声を上げた。記事によると、騒動の発端は、6月23日に最終回を迎えた佐藤と橋本のW主演ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影現場だった。橋本は過去に受けたセクハラ被害でトラウマを抱えてお