韓国総合株価指数（KOSPI）が取引時間中に一時7400を割り込んだ。韓国取引所によると、7日のKOSPIは前営業日比1．64％安の7919．20で寄り付いたが、午後に入ると下げ幅を8％以上に拡大し、取引時間中に7390ポイント台まで値を下げた。これを受け取引所は午後1時50分ごろ20分間にわたり株式取引を中断するサーキットブレーカーを発動した。午前10時23分ごろにはKOSPI先物が5％以上下がり売りサイドカーが発動されたりもした。サムス