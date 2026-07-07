news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「駅が騒然…列車の床に“白い粉”乗客約150人が避難」についてお伝えします。◇6日昼前、熊本県にあるJR豊肥線の駅の入り口には防護服を着た人たちの姿がありました。目撃した人「レスキュー車が来て、防護服を着た状態でホームへ。これは何か起きているな」駅が一時騒然となったワケは、列車の床に散乱した“白い粉”。JR九州によりますと6日午前10時前、大分県熊本県