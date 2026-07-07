7月1日、ベルギーでアパート火災が発生。建物から噴き出す真っ黒な煙。よく見ると、ベランダに人影があります。男性が逃げ遅れていたのです。その左側には助けようとしているのでしょうか、窓から身を乗り出し、手を伸ばす人の姿も。しかし、2人の間には黒い煙が立ち込め、行く手を阻みます。そして煙が収まった瞬間、無事、隣の窓へ飛び移ることに成功しました。男性がいたのは10階建てアパートの8階。火事は1階で起きた機械の故