西川町の月山に入山した茨城県の70代男性が行方不明になっており、警察などで8日朝から捜索を再開する予定です。7日午前11時すぎ、西川町月山沢の姥沢駐車場で「数日間放置された車がある」と西川町役場を通じて警察に通報がありました。警察の調べによりますと放置された車は、茨城県ひたちなか市の70代の男性のもので、男性が近くの宿泊予定の施設にチェックインしていなかったことなどから遭難したとみられています。警察では県