7月7日までに、タレントの菊地亜美が自身のYouTubeチャンネルを更新。その動画に登場したタレントの小島瑠璃子が、過去の不倫疑惑騒動について触れ、話題となっている。菊地はYouTubeチャンネル「あみちゃんねる」に、『ママになったこじるりと近況を語る』と題した動画を公開。バラエティ番組での共演をきっかけに仲を深めたという小島を迎え、アフタヌーンティーをしながらトークを繰り広げた。育児や、仕事に触れるなか、話