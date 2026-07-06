動画配信中の20代の女性が刃物で刺され死亡した事件の裁判。殺人の罪などに問われた男が被告人質問で、“被害者とのトラブルを世間にさらしたかった”とする動機を話しました。■「配信者だから顔に傷つけたらいいと」“ライブ配信者”として活動していた佐藤愛里さん。狙われたのは、その「顔」でした。高野健一被告（44）「配信者だから、顔に傷をつけたらいいという考え」「少し傷つけるとか、ちょっと思いついたくらいでした」