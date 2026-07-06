櫻坂46の田村保乃（27）が、6日放送の『有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？』（毎週日曜後10：00）に出演。いとこがプロサッカー選手であることを明かした。【写真】「すげー」田村保乃のいとこのプロサッカー選手番組では「仮想W杯開催」と題して日本がW杯で戦う国とゲーム上で対戦した。田村はゲームを始める前に「サッカーゲーム自体はやったことがなくて今回初めてなんですけど、いとこが今現役で