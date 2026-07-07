気鋭の若手俳優・村上虹郎（29）が、元交際相手への傷害容疑で書類送検されたと報じられたのは6月24日のこと。朝ドラ出演歴もありグローバルな人気がある村上の暴行は、2024年に起きたとされる。【写真を見る】金髪、赤髪とヘアスタイルを次々と変えていた村上虹郎。書類送検を受けて本人公開した「メッセージ画像」村上はSNSで騒動を謝罪したが、「近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければ」と言及。所属