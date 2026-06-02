イヤな「梅雨」を賢く乗り切る！ 今そろえておきたい、プロが選ぶ「100円グッズ」4選
どんよりとした空模様が続く梅雨の時期。カビや湿気など、この季節特有の悩みに頭を抱える人も多いのではないでしょうか。
そのような梅雨のプチストレスを吹き飛ばしてくれるのが、進化を続ける「100円ショップの便利グッズ」です。今回は、限られた予算で暮らしを快適に変える、タイパもコスパも抜群な名品を厳選しました。
日々の家事をラクにするプロの視点で、梅雨を賢く乗り切るアイデアをお届けします。
「お店の入り口にある傘立てに入れた傘を、ほかの人が持って行ってしまう」というトラブルはよくあることです。故意にせよ無意識で間違えたにせよ、間違われた側は自分の傘がなくなってしまうので困った事態になります。
それを防いでくれるのが、100円ショップの「傘グリッパー」。これはセリアやキャンドゥなど、多くの100円ショップで見かけます。
傘の持ち手部分にかぶせることで、似たようなビニール傘でも所有者をアピールすることが可能です。
湿度が高い梅雨の時期は食品の湿気も気になるところです。そこで活躍してくれるのがダイソーの「食品用乾燥剤」10個入り（税込110円）。
10個たっぷり入っている上、こちらの商品は吸湿状態が分かるブルーゲル入りで、吸湿されたら電子レンジで加熱することで繰り返し使えるというコスパ抜群のアイテムです。
大きな除湿剤が入りにくい場所でもすき間に入りこませることができるのが、ダイソーの「湿気とり コンパクト除湿」（税込110円）です。
コンパクトでも吸湿量は350ml、靴箱の中やクローゼットなどで大活躍してくれます。詰め替え用は2個セットで税込110円というコスパのよさもおすすめの点です。
梅雨のお悩みの代表といってもいいのが、カビ。特に靴箱でカビが発生すると、ほかの靴にも移ってしまい大変なことになってしまいます。だからこそ、梅雨時の靴箱は徹底的に除菌しておきたい場所。
そのようなときに役立つのがダイソーの「除菌ができる お掃除用 ウェット手袋」2枚入り（税込110円）です。靴箱の板もしっかり除菌してきれいな状態にしておきましょう。手にはめて使うので、靴箱の奥の角なども拭きやすいのが特徴です。
今回ご紹介したように100円ショップには、コスパ抜群の100円で梅雨のお悩みを解消してくれるアイテムが幅広くそろっています。何かお悩みがあったら、ぜひ100円ショップをのぞいてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
そのような梅雨のプチストレスを吹き飛ばしてくれるのが、進化を続ける「100円ショップの便利グッズ」です。今回は、限られた予算で暮らしを快適に変える、タイパもコスパも抜群な名品を厳選しました。
日々の家事をラクにするプロの視点で、梅雨を賢く乗り切るアイデアをお届けします。
他人の傘と区別できる「傘グリッパー」（キャンドゥ・セリア）
「お店の入り口にある傘立てに入れた傘を、ほかの人が持って行ってしまう」というトラブルはよくあることです。故意にせよ無意識で間違えたにせよ、間違われた側は自分の傘がなくなってしまうので困った事態になります。
それを防いでくれるのが、100円ショップの「傘グリッパー」。これはセリアやキャンドゥなど、多くの100円ショップで見かけます。
傘の持ち手部分にかぶせることで、似たようなビニール傘でも所有者をアピールすることが可能です。
のりもスナック菓子もパリパリ！「食品用乾燥剤」
湿度が高い梅雨の時期は食品の湿気も気になるところです。そこで活躍してくれるのがダイソーの「食品用乾燥剤」10個入り（税込110円）。
10個たっぷり入っている上、こちらの商品は吸湿状態が分かるブルーゲル入りで、吸湿されたら電子レンジで加熱することで繰り返し使えるというコスパ抜群のアイテムです。
すき間に入ってしっかり除湿！「湿気とり コンパクト除湿」
大きな除湿剤が入りにくい場所でもすき間に入りこませることができるのが、ダイソーの「湿気とり コンパクト除湿」（税込110円）です。
コンパクトでも吸湿量は350ml、靴箱の中やクローゼットなどで大活躍してくれます。詰め替え用は2個セットで税込110円というコスパのよさもおすすめの点です。
手にはめるから細かいところも掃除できる「除菌ができる お掃除用 ウェット手袋」
梅雨のお悩みの代表といってもいいのが、カビ。特に靴箱でカビが発生すると、ほかの靴にも移ってしまい大変なことになってしまいます。だからこそ、梅雨時の靴箱は徹底的に除菌しておきたい場所。
そのようなときに役立つのがダイソーの「除菌ができる お掃除用 ウェット手袋」2枚入り（税込110円）です。靴箱の板もしっかり除菌してきれいな状態にしておきましょう。手にはめて使うので、靴箱の奥の角なども拭きやすいのが特徴です。
今回ご紹介したように100円ショップには、コスパ抜群の100円で梅雨のお悩みを解消してくれるアイテムが幅広くそろっています。何かお悩みがあったら、ぜひ100円ショップをのぞいてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)