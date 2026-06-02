ブライトンが新たな原石の確保へ動いているようだ。



英『SKY SPORTS』によれば、ブライトンはAIKに所属する18歳のウインガー、ザドク・ヨハンナの獲得に向けて交渉に入っているという。AIKも選手売却に向けてクラブ間交渉が進行中であることを公に認めており、移籍金は2000万ポンド（約40億円）前後になるとみられている。



ヨハンナは現在スウェーデンで高く評価されている若手選手の一人だ。右ウイングを主戦場としながら、鋭いドリブル突破と爆発的な加速力を武器に相手守備陣を切り裂くスタイルを得意としている。その華やかなプレーぶりは18歳とは思えないレベルにあり、“ナイジェリアのネイマール”との異名も与えられている。



