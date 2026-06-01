Official髭男dismが、2025年春に開催したバンド初のスタジアムツアーから「Pretender」のライブ映像を公開した。

本映像は、7月15日に発売されるライブ映像作品『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』に収録されるもの。赤く染められたステージでメンバー4人が「Pretender」を演奏し、日が落ちたスタジアムでのパフォーマンスが映える見応えある映像となった。

「Pretender」は、Billboardが世界でヒットしている日本の楽曲をランキング化した“Global Japan Songs Excl. Japan”で18週ぶりにトップ10入りし、韓国を中心としたアジア各国/地域で再び再生数を伸ばしている。韓国MELONのJ-POP週間チャートでは1位を記録し、Spotify、YouTubeの各チャートでも軒並みトップ10入りを記録。リリースから7年経過した今でも世界で愛され続けているOfficial髭男dismを代表する一曲だ。

スタジアムライブ映像作品『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』では、全4公演で約25万人を動員したOfficial髭男dism初のスタジアムツアー＜OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025＞より、2025年6月1日開催の日産スタジアムで行われたツアーファイナル公演のライブを完全収録。

2025年秋より全国内外で劇場公開され10万人を動員した『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』では収録されなかった楽曲を含め、当日披露された全曲を収録。さらに、ボーナストラックとしてスタジアムツアーへの準備や舞台裏を収めたメイキング映像『Behind the Scenes 「OFFICIAL HIGE DANDISM Road to NISSAN STADIUM』が収録される豪華版となっている。

◾️『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』

2026年7月15日（水）リリース

Blu-ray PCXP.51277 7,700円（税込）

DVD PCBP.55621 7,700円（税込）

CD PCCA.06532 4,950円（税込）

購入：https://HGDN.lnk.to/LIVEatSTADIUM2025 ・収録内容

1.Same Blue

2.Universe

3.ミックスナッツ

4.パラボラ

5.Laughter

6.115万キロのフィルム

7.Pretender

8.イエスタデイ

9.Subtitle

10.FIRE GROUND

11.ブラザーズ

12.ノーダウト

13.Cry Baby

14.ホワイトノイズ

15.宿命

16.TATTOO

17.Chessboard

18.50% I LOVE…異端なスターSOULSOUPStand By You I LOVE…異端なスターSOULSOUPStand By You [Bonus Track]

Behind the Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025

※Blu-ray / DVDにのみ収録 ・店舗別オリジナル特典

タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：A3クリアポスター

全国HMV/HMV&BOOKS online： 缶マグネット

Amazon：Blu-ray/DVD特典：巾着、CD特典：メガジャケ(LIVE ver.)

楽天ブックス：ナップサック ※オリジナル配送パックにてお届け

セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

PCSC含むその他一般店：ジャケ写ステッカー

◾️＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026＞ 2026年4月4日（土）宮城・仙台サンプラザホール

2026年4月5日（日）宮城・仙台サンプラザホール

2026年4月17日（金）福岡・福岡サンパレス

2026年4月18日（土）福岡・福岡サンパレス

2026年4月25日（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

2026年4月27日（月）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

2026年5月3日（日）新潟・新潟県民会館 大ホール

2026年5月4日（月）新潟・新潟県民会館 大ホール

2026年5月10日（日）大分・iichikoグランシアタ

2026年5月12日（火）長崎・アルカスSASEBO 大ホール

2026年5月21日（木）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2026年5月23日（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

2026年5月30日（土）広島・広島文化学園HBGホール

2026年5月31日（日）広島・広島文化学園HBGホール

2026年6月11日（木）北海道・帯広市民文化ホール

2026年6月13日（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール

2026年6月20日（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年6月21日（日）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年7月3日（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年7月4日（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年7月11日（土）東京・SGC HALL ARIAKE

2026年7月12日（日）東京・SGC HALL ARIAKE

2026年7月18日（土）大阪・大阪城ホール

2026年7月19日（日）大阪・大阪城ホール

2026年7月25日（土）神奈川・Kアリーナ横浜

2026年7月26日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 ◆券種／料金

▼ホール公演

指定席：9,900円（税込）

指定親子席：大人9,900円（税込）こども4,950円（税込） ▼大阪・神奈川

指定席：11,000円（税込）

指定親子席：大人11,000円（税込）こども5,500円（税込） 特設サイト：https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026

◾️＜OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2026＞ 2026年8月8日（土）・9日（日） ソウル / KSPO DOME

2026年8月21日（金） シンガポール / The Star Theatre

2026年8月29日（土）・30日（日）台北 / Taipei Arena

2026年9月6日（日） バンコク / UOB LIVE ▼チケット受付情報

【年・月会員先行（抽選受付）】※日本円での販売となります。

受付期間：2026年3月31日（火）12:00 〜 4月6日（月）23:59（日本時間）

当落発表：2026年4月13日（月）18:00〜 【一般発売（先着受付）】※現地通貨での販売となります。

受付開始：2026年4月16日（木）〜

・ソウル：現地時間19:00（日本時間19:00）受付開始

※受付ページは後日ご案内いたします。 ・シンガポール：現地時間12:00（日本時間13:00）受付開始

※受付ページは後日ご案内いたします。 ・台北：現地時間12:00（日本時間13:00）受付開始

受付ページ：https://kham.com.tw/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P18C4VJ0# ・バンコク：現地時間10:00（日本時間12:00）受付開始

受付ページ：https://ticketmelon.com/viji/higedan 特設サイト：https://event.higedan.com/feature/asiatour2026