サッカーのW杯北中米大会（6月11日開幕）で6大会ぶり6度目の優勝を狙うブラジル代表（FIFAランク6位）が5月31日（日本時間6月1日）、リオデジャネイロのマラカナン競技場で、W杯出場国のパナマ代表（同33位）と親善試合を行い、6―2で勝利した。

W杯代表メンバー発表後、初の試合でブラジルはFWビニシウス（Rマドリード）、FWラフィーニャ（バルセロナ）、MFカゼミロ（マンチェスターU）らが先発。開始2分、ビニシウスがゴール正面から左上を打ち抜く弾丸のようなミドルシュートを決めて先制した。同14分に相手FKがFWクニャに当たってコースが変わる不運なゴールで追いつかれたものの、同39分には相手2人をかわしたビニシウスの左クロスを、カゼミロが頭で合わせて勝ち越し。メンバーを10人入れ替えた後半にはMFパケタ（フラメンゴ）の1ゴール1アシストなどで4点を挙げて圧倒した。

左膝手術などで23年10月以降は代表から遠ざかり、今回サプライズ招集されたFWネイマール（サントス）は欠場。ふくらはぎを痛めていることが判明し、W杯1次リーグ初戦のモロッコ戦（6月13日）出場は厳しいとみられている。アンチェロッティ監督は「初戦が無理でも第2戦には間に合う。メンバーを入れ替えるつもりはない」と話している。

ブラジルは1次リーグC組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦。決勝トーナメント1回戦では日本と対戦の可能性がある。