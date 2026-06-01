◇ア・リーグ ブルージェイズ5―9オリオールズ（2026年5月31日 ボルチモア）

ブルージェイズに前代未聞の態が発生した。敵地オリオールズ戦の6回の守備中に、右翼を守るへスス・サンチェス外野手（28）が右翼席のファンと何かしらのコミュニケーションを取ると、直後にファンがサンチェスに向かい、野球ボールを投げ入れた。

これはプレーの一瞬のブレイクの間に起きた事態で、AP通信によると、少年ファンがサンチェスとの「キャッチボール」を希望し不意にボールを投げ入れたという。

だが、そのボールは、その意思のない同選手の右手首を直撃。サンチェスは一瞬座り込み、その後右手首を抑えながらトレーナーの診断をその場で受ける事態となった。

シュナイダー監督もベンチを飛び出し、困惑しながら同選手に近寄ったが、結局サンチェスは負傷交代となった。オリオールズの球団公式発表によると、該当ファンは退場処分を受けた。

サンチェスは診断では骨に異常はなく、大事には至らなかった様子。だが、ファンとのやりとりが負傷交代に展開する異例事態に加え、チームも5―9で敗れて後味の悪い一戦となった。