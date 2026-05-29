『名探偵コナン』×「Zoff」がコラボ！ キャラモチーフのメガネ＆グッズが登場へ
アニメ『名探偵コナン』とメガネブランド「Zoff」のコラボレーションアイテムの受注予約受付が、6月1日（月）11時00分から、「Zoff」公式オンラインストアにて開始される。
【写真】ネクストコラボズヒント！ 『名探偵コナン』コラボを匂わせていたポスト
■6人のキャラクターが集結
今回登場するのは、『名探偵コナン』に登場する6人のキャラクターをモチーフにしたメガネや雑貨グッズ。
江戸川コナンや毛利蘭をはじめ、服部平次、灰原哀、安室透、赤井秀一を思わせるデザインのメガネのほか、マスコットクリーナーやメガネポーチなどがラインナップ予定だ。
商品の詳細は、6月1日（月）に「Zoff」公式サイトおよび公式Xで発表される。
ちなみに、「Zoff」の公式Xは、5月28日（木）に本コラボを匂わせる画像を投稿。「ネクストコラボズヒント！」というテキストとともに6つのアイコンがあしらわれたポストには、「え、コナン?!」「最高のコラボ！」「コナン？ 0は降谷零ですかね？」と予想する声が集まっていた。
引用：「Zoff」公式X（@Zoff_INFO）
【写真】ネクストコラボズヒント！ 『名探偵コナン』コラボを匂わせていたポスト
■6人のキャラクターが集結
今回登場するのは、『名探偵コナン』に登場する6人のキャラクターをモチーフにしたメガネや雑貨グッズ。
江戸川コナンや毛利蘭をはじめ、服部平次、灰原哀、安室透、赤井秀一を思わせるデザインのメガネのほか、マスコットクリーナーやメガネポーチなどがラインナップ予定だ。
ちなみに、「Zoff」の公式Xは、5月28日（木）に本コラボを匂わせる画像を投稿。「ネクストコラボズヒント！」というテキストとともに6つのアイコンがあしらわれたポストには、「え、コナン?!」「最高のコラボ！」「コナン？ 0は降谷零ですかね？」と予想する声が集まっていた。
引用：「Zoff」公式X（@Zoff_INFO）