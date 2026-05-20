「ブロックされていた」スリムクラブ真栄田、同期芸人との関係明かす。「晒さない方がいい」の声も
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。同期の元「プラス・マイナス」岩橋良昌さんにXでブロックされていることを明かしました。
【画像】ブロックが確認できるスクショ
コメントでは「岩橋さんはしょっちゅうですよ、自分が気に入らない特定の出来事や人物は片端からそうされています」「関わらない方がいいですよ、向こうから離れてくれて寧ろラッキー」「真栄田さんが輝いてて見るのがいたたまれないのでしょう」「悲しい そういうもんですかね」など、真栄田さんに寄り添う声が寄せられました。
一方で、プライベートな人間関係のトラブルを公の場に開示したことに対しては、「いちいちSNSにあげるのもおかしいけどね」「あんまブロックとか晒さない方がいいぞ」「公で晒すような人間性を見抜かれたんでしょう」といった、SNSで公表したことへの厳しい意見も見受けられます。
スタッフがまいた肉にサメが20匹ほど集まっている状況で海に飛び込んだ相方の内間政成さん。それだけでも驚きますが、なんとサメが腕にかみ付いてきたといいます。「最新のプロテクター」を装着していたおかげで大事には至りませんでしたが、海中に引きずり込まれている最中に内間さんが「ちょっとまって」と言うと、本当にサメが離してくれたというエピソードです。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【画像】ブロックが確認できるスクショ
「悲しい そういうもんですかね」真栄田さんは「同期のプラスマイナス岩橋にブロックされていた。年とると友達がいなくなっていくね」とつづり、スクリーンショットを1枚公開。画面には「@meaeeeeenさんはあなたをブロックしました」と表示されており、岩橋さんのアカウントからブロックされていることが確認できます。
一方で、プライベートな人間関係のトラブルを公の場に開示したことに対しては、「いちいちSNSにあげるのもおかしいけどね」「あんまブロックとか晒さない方がいいぞ」「公で晒すような人間性を見抜かれたんでしょう」といった、SNSで公表したことへの厳しい意見も見受けられます。
過酷だったロケを振り返る日常の出来事や過去のロケ話などをたびたび投稿している真栄田さん。18日には「昔、めっちゃ恐ろしいロケ行ってさ」と書き出し、人食いザメの尻尾をつかむという過酷なロケを回想しました。
スタッフがまいた肉にサメが20匹ほど集まっている状況で海に飛び込んだ相方の内間政成さん。それだけでも驚きますが、なんとサメが腕にかみ付いてきたといいます。「最新のプロテクター」を装着していたおかげで大事には至りませんでしたが、海中に引きずり込まれている最中に内間さんが「ちょっとまって」と言うと、本当にサメが離してくれたというエピソードです。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)